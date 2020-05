André Greipel: "Ik wil pas stoppen na een volwaardig wielerseizoen"

André Greipel versierde afgelopen winter op de valreep nog een contract voor 1 jaar bij Israel-Start Up Nation, maar de 11-voudige ritwinnaar in de Tour de France heeft nog niet veel plezier beleefd aan die overstap.

Greipel debuteerde in de Tour Down Under en belandde in februari in de lappenmand na een val op training. Door de coronacrisis heeft Greipel amper koersen gemist, maar de Duitser revalideert nog altijd.

Of er vanaf augustus gekoerst kan worden, daar blijft Greipel voorzichtig over. Maar over zijn eigen toekomst is hij wel duidelijk.

"Ik zie mijzelf volgend jaar nog in het peloton", spreekt hij klare taal bij Cyclingnews.com.

"Ik wil mijn carrière afsluiten na een volwaardig seizoen. Dan heb ik het over een klassieke campagne en hopelijk nog eens de Tour. Ik wil op een mooie manier afzwaaien."