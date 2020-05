rondjekot: Hanne Claes en Camille Laus steunen actie van Rikolto

Hanne Claes en Camille Laus zetten hun schouders onder het goeie doel van Rikolto, het vroegere Vredeseilanden.

"De wereld staat nu stil, maar overal ter wereld zien we voedselhelden zorgen voor het eten op ons bord. Daarom lopen we speciaal voor hen op 31 mei #rondjekot met een ererondje voor de helden in Ecuador die in de moeilijkste tijden met oplossingen komen", legt de tandem op de website van Rikolto uit.

"Het is jammer dat de 20 kilometer van Brussel niet doorgaat, want daar lopen normaal veel deelnemers voor Rikolto", legt Hanne Claes uit.

"Rond ons kot lopen wij nu 5 kilometer, iets langer dan we gewoon zijn. Zo'n training past normaal niet in ons schema, maar van coach Jacques Borlée mocht het."

"Het is voor het goeie doel en dan doen we een extra inspanning", glimlacht Camille Laus. "Als we kunnen helpen, dan doen we dat met veel plezier."

"Mijn vader werkt al 30 jaar voor Rikolto", vult Claes aan. "De organisatie ligt me dus na aan het hart."

"Ik heb zelf 6 jaar in Costa Rica gewoond, waar mijn ouders toen werkten voor Vredeseilanden. Je werd daar dagelijks geconfronteerd met de armoede en aan onze keukentafel is het vaak een gespreksonderwerp. Ik ben dus mee opgegroeid met die problematiek."