Voormalig topteam Williams overweegt renstal te verkopen

Williams, een roemruchte renstal in de Formule 1 die 9 wereldtitels pakte bij de constructeurs en 7 wereldkampioenen leverde, verkeert ook in sportief opzicht in de problemen.

De 9 wereldtitels van Williams in de Formule 1:

Bij de rijders is Williams goed voor 7 wereldtitels: in 1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996 en 1997.

Renault: "Wij blijven in de Formule 1"

De Franse autobouwer Renault kondigde vrijdag een besparingsplan aan, maar dat heeft geen gevolgen voor het engagement van het bedrijf in de Formule 1. Dat benadrukte topvrouw ad interim Clotilde Delbos.

"Wij hebben het al eerder in het openbaar gezegd en wij bevestigen hierbij dat wij geëngageerd blijven in de F1", stelde Delbos in een telefonisch onderhoud met analisten waarbij ze het plan om 15.000 banen te willen schrappen toelichtte.

Volgens de Renault-topvrouw speelt het budgetplafond dat in de F1 wordt ingevoerd in de kaart van Renault. "De aankondiging van de nieuwe reglementen omtrent het beperken van de uitgaven is heel goed nieuws voor ons want wij moeten minder investeren in deze tak dan sommige van onze concurrenten die veel geld uitgeven. Dus wij zijn en blijven in de Formule 1."