Tijd-journalist: "Exitscenario Marc Coucke lijkt in gang gezet"

De machtsstrijd in Anderlecht lijkt voorbij: Marc Coucke zet een stap opzij, voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Karel Van Eetvelt nemen over. En de kans is erg groot dat Coucke dat ook in zijn portefeuille zal voelen, vertelt Dries Bervoet, journalist bij De Tijd.

Eind 2017 klopte Marc Coucke zijn concurrent Wouter Vandenhaute nog op de meet bij de overname van Anderlecht, nu staat hij zijn voorzittersstoel vrijwillig af aan de ex-mediabaas. De verschuivingen in het organigram in januari waren al een teken aan de wand, volgens Dries Bervoet van De Tijd. "Eigenlijk was het een paleisrevolutie in uitgesteld relais", zegt Bervoet. "Er werd al langer gefluisterd dat Vandenhaute het niet zou houden bij de rol van extern adviseur. Hij zou de jongste maanden al operationeel de touwtjes in handen hebben genomen bij Anderlecht samen met CEO Karel Van Eetvelt."

Opvallend: Vincent Kompany zou Coucke het laatste duwtje hebben gegeven. "De relatie tussen Coucke en Kompany was bevroren geraakt, met een clash tussen de sleutelspelers tot gevolg", zegt Bervoet. "Dat Manchester City en Pep Guardiola opnieuw interesse hadden in Kompany, zou als hefboom zijn gebruikt om Coucke te overtuigen om een stapje opzij te zetten."

"Als de perceptie zou ontstaan dat Coucke de prins van het Lotto Park weer uit de club had geduwd, dan zou de positie van de voorzitter zwaar onder druk zijn komen te staan. Dan zou Coucke het moeilijk hebben om nog te functioneren."



"Coucke zet nu een stap achteruit, maar in de huidige coronacrisis moet je altijd met twee woorden spreken. Niets is 100 procent zeker, door de economische turbulentie die op ons afkomt. Maar het ziet er toch sterk naar uit dat Coucke de afbouw van zijn belang en activiteit bij Anderlecht plant en bezig is met een exitscenario."

"Er waren al heel wat putten die Coucke niet had gezien"

Marc Coucke zou de grootste aandeelhouder blijven bij Anderlecht, maar betaalt wel een stevige prijs voor de financiële omwentelingen in het Astridpark. "Hij heeft toch meer dan 100 miljoen euro in de club gestopt en het is de vraag hoeveel hij kan recuperen", zegt Bervoet. "In 2017 heeft hij al minstens 50 miljoen op tafel gelegd om de club te kopen. Dan heeft hij ook nog eens een kapitaalsverhoging gedaan van 27 miljoen en met een lening een kredietlijn van 22 miljoen aangevraagd. En bij het licentiedossier heeft hij zich nog eens borg gesteld voor 10 tot 15 miljoen." "Op een deel van zijn overnameprijs en zijn kapitaalsverhoging zal hij nu toch een stuk verlies maken en afboekingen moeten doen. Maar de financiële malaise is zeker niet alleen de schuld van Coucke. Er valt heel wat te zeggen over de manier waarop de club werd geleid voor zijn komst." "Er waren al heel wat putten gegraven, die Coucke niet had gezien. Bij de doorlichting van Anderlecht bij zijn overname heeft hij onvoldoende ingeschat dat de club in een veel slechtere staat was."

"Uitstel Financial Fair Play komt RSCA goed uit"