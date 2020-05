Ref die Club en Genk floot opgepakt met drugs en illegale wapens

Slavko Vincic leidde het afgelopen seizoen nog de Europese matchen van Racing Genk (op Liverpool) en Club Brugge (thuis tegen Galatasaray). Maar naast zijn job als scheidsrechter heeft de Sloveen schijnbaar nog een andere bezigheid.

Vincic werd bij een huiszoeking van de Bosnische politie in de boeien geslagen, omdat hij zich in de aanwezigheid van wapens, cocaïne en mogelijk prostituees bevond. Het onderzoek draait rond Tijana Maksimovic, die de spilfiguur zou zijn in een netwerk van vrouwenhandel.

Vincic zou niet rechtstreeks betrokken zijn bij het criminele netwerk, maar hij riskeert wel vervolging, omdat hij een van de 26 mannen was die werd betrapt met drugs en illegale wapens.