Merendeel NBA-teams wil bij herstart meteen met play-offs beginnen

In de Verenigde Staten willen ze ook stilaan het leven weer opnemen en daar hoort natuurlijk sport bij. In de NBA wordt momenteel druk overlegd over een herstart, waarbij mogelijk alle matchen in Disney World gespeeld worden.

Maar als het van de meeste teams afhangt, dan trekken ze meteen ook een streep onder de regulieren competitie en snijden ze meteen af naar de play-offs. 16 van de 30 algemeen managers kozen hiervoor, al zijn sommigen logischerwijs ook een voorstander om die play-offs uitzonderlijk uit te breiden. Nu vallen normaal gezien 14 teams af.

Het plan zou wel eens echt doorgevoerd kunnen worden, want de huidige stand heeft zowel in het Oosten als in het Westen al voor een duidelijke afscheiding gezorgd van de top 8.

In het Oosten zouden de Washington Wizards net uit de boot vallen, al hebben zij wel 6 matchen minder gewonnen dan de nummer 8. In het Westen is het iets spannender. Daar staat Portland 3 zeges in het krijt tegenover de Memphis Grizzlies. Met de Milwaukee Bucks en de LA Lakers zijn er ook twee uitgesproken "reekshoofden" in elke Conference.