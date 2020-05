Goalgetter Ovetsjkin al voor de 9e keer topscorer in de NHL

Aleksandr Ovetsjkin (Washington Capitals) deelt de prijs met de Tsjech David Pastrnak - "Pasta" voor de vrienden - van Boston Bruins, de runner-up van 2019. Allebei duwden ze de puck 48 keer in het kleine ijshockeydoel. Ovetsjkin deed het in 68 wedstrijden, Pastrnak in 70 matchen.

Als beloning krijgen ze de Maurice "Rocket" Richard-trofee. De Canadees van de Montréal Canadiens was in de jaren 40 de eerste om 50 keer te scoren in 50 matchen.

Ovetsjkin neemt de prijs voor de 9e keer in zijn carrière in ontvangst, de 3e keer op een rij. Geen enkele speler deed het hem voor. In de jaren 60 kroonde de Canadees Bobby Hull zich 7 keer tot topscorer in de NHL.