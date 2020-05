Felroze shirts blijven in het peloton: "EF Pro Cycling stopt niet"

De coronacrisis heeft ook veel wielerploegen kopzorgen bezorgd, maar EF Pro Cycling zal ook in 2021 nog in het peloton te zien zijn. Dat heeft ploegbaas Jonathan Vaughters op Twitter bevestigd nadat er onheilspellende berichten in de pers verschenen waren. "Het zijn zware tijden en we zoeken nieuwe sponsors, maar de ploeg blijft bestaan."