Fans van Red Bull Salzburg vieren Oostenrijkse beker vanuit auto

In 2 dagen tijd krijgt Red Bull Salzburg zomaar de koppositie in de Oostenrijkse Bundesliga in de schoot geworpen (door de straf voor LASK Linz) én wint het nu ook de beker.

Dat laatste werd zoals verwacht een eitje. Voor de 2e keer in de geschiedenis bereikte Austria Lustenau de finale, maar net als in 2011 verloor het kansloos.

Het duurde nochtans tot de 19e minuut vooraleer de Salzburgse machine, waar de voorbije 2 jaar ook Genk en Club Brugge kennis mee maakte, brokken maakte. Het doelpunt van Szoboszlai was de voorbode van een vijfklapper.

Salzburg moest de bekerwinst zonder zijn fans vieren. Die volgden de match vanuit hun auto's op een groot scherm op een parking.