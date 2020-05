Enkele maanden na Heizeldrama toch Memorial in 1985: "Met dank aan koning"

"Na het Heizeldrama werd het stadion gesloten voor de rest van het jaar. Wij zaten toen met de handen in het haar", herinnert Meert zich nog goed. "We hadden al 20.000 tickets verkocht voor de Memorial. Toen bestelden de mensen hun tickets via brief of vaste telefoon. Hoe konden we hen verwittigen dat de Memorial niet mocht doorgaan?"

"We hadden een brief geschreven naar premier Wilfried Martens en minister van Binnenlandse Zaken Charles-Ferdinand Nothomb, maar kregen geen antwoord. Toen we ook het paleis hadden aangeschreven, kwam alles plots in een stroomversnelling. De Memorial mocht doorgaan."