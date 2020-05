Een tennistoernooi? Dat ziet er nu zo uit: met een racketshake

Mondmaskers en racketshake

Het toernooi werd quasi volledig achter gesloten deuren georganiseerd. Slechts een handvol toeschouwers mocht de wedstrijden bijwonen, mits het respecteren van de regels van social distancing.

Op het terrein waren de lijnrechters allemaal gemaskerd, net zoals de ballenrapers, die bovendien handschoenen droegen. De spelers en speelsters droegen dan weer een masker bij het betreden van de court.

"De handschoenen, de maskers, niemand die ons de handdoeken kwam brengen, geen handdruk geven, het was allemaal heel vreemd. Ook het ontbreken van sfeer en publiek is niet wat wij gewend zijn", stelde de tweevoudige Wimbledonwinnares, die in de finale (die door de regen werd onderbroken) met twee keer 6-3 won van Karolina Muchova.

De traditionele handdruk na de match werd vervangen door het tikken van rackets. "Het was mijn eerst racketshake", lachte Muchova.

Ondanks de moeilijke omstandigheden hield Kvitova toch een goed gevoel over aan het toernooi. Ze was vooral blij dat ze na maanden zonder competitie weer wedstrijden kon spelen. "Gezien de omstandigheden en de pandemie was het een prachtig toernooi", aldus de nummer 12 van de wereld. "Hopelijk is dit het begin van de terugkeer naar het normale voor de tenniswereld."