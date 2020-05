Een laat afscheidscadeau: Räikkönen krijgt Ferrari waarmee hij laatste GP won

Räikkönen reed van 2007 tot 2009 en van 2014 tot 2018 voor Ferrari. In 2019 keerde de wereldkampioen van 2007 terug naar Alfa Romeo, het team waarvoor hij in 2001 (toen nog Sauber) debuteerde.

De zege in de Verenigde Staten is voorlopig de laatste zege voor de 40-jarige Fin in de Formule 1. De Ferrari SF71H is het nieuwste pronkstuk in zijn wagenpark.