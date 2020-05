Brecel klaar voor eerste toernooi: "Winnen betekent veel Netflix kijken"

Met de Championship League in Milton Keynes kan de snookerwereld in juni de competitie hervatten (met strenge maatregelen). Ook Luca Brecel kreeg een uitnodiging in de bus en reist maandag naar het Verenigd Koninkrijk. "Maar als ik niet op tijd ben, mag ik niet meedoen", zegt hij.

Het snookerseizoen lag vanwege de coronacrisis maandenlang stil, maar met het Championship snooker (1-11 juni) - weliswaar achter gesloten deuren - gloort er licht aan de horizon. Brecel is duidelijk niet de enige die staat te trappelen, want met wereldkampioenen Judd Trump (WS 1), Neil Robertson (WS 2), Ronnie O'Sullivan (WS 6) en Mark Selby (WS 7) tekenen ook de toppers present. "Ik was verrast door het deelnemersveld", zegt Brecel. "Ik had verwacht dat veel toppers extra rust zouden nemen en zich niet zouden inschrijven. Maar na meer dan drie maanden zonder competitie is iedereen hongerig." "Mijn vorm is heel goed. Ik heb twee maanden pauze genomen en ben twee weken geleden weer beginnen te trainen. Dat ging meteen heel goed, ik was zelf verrast. Ik had nog nooit zo lang mijn keu niet aangeraakt."

Het eerste toernooi sinds de lockdown gaat uiteraard gepaard met allerlei regels. De spelers worden op het virus getest voor ze het complex betreden en blijven daar in afzondering tot het testresultaat bekend is. Voor Brecel is het ook niet vanzelfsprekend om in het Verenigd Koninkrijk te raken. "Ik heb gelukkig van World Snooker een papier gekregen om de grens over te mogen. Alle spelers moeten een dag op voorhand aankomen, anders mogen ze niet meedoen. Ik rij alleen naar Frankrijk om dan de shuttle te nemen." "Van zodra het toernooi begint, mag je niet meer uit het hotel. Als ik eerste word in mijn groep (de eerste fase wordt gespeeld in 16 groepen van 4, red), dan kom ik pas een week later weer in actie. Dat wordt dus veel Netflix kijken", lacht Brecel.

