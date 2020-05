"Hoe het in Duitsland gaat, geeft vertrouwen voor heropstart Premier League"

"Altijd beter om seizoen sportief te beslechten"

"Het is wel koffiedik kijken hoe onze spelers uit de coronabreak zullen komen, maar het is altijd beter om op sportieve wijze een seizoen te beslechten. Liverpool is eigenlijk al kampioen, maar dat wil je toch op het veld worden. En wij willen ons uitstekende seizoen (Sheffield staat als promovendus 7e, red) bekronen met een ticket voor Europees voetbal."

Zijn er dan helemaal geen twijfels meer? "Dat is moeilijk te zeggen, maar de voorbije weken zijn al veel tests uitgevoerd en het aantal positieve gevallen is heel minimaal gebleven, vind ik. Dat geeft vertrouwen. Elke club kijkt natuurlijk in de eerste plaats naar de gezondheid van de spelers. Hier bij Sheffield hebben de jongens veel zin om weer te spelen. We kijken ernaar uit."

"We zijn niet verrast dat de Premier League weer begint", opent Van Winckel bij Sporza. "We hebben de voorbije weken meermaals vergaderd en ook de regering heeft de beslissing goedgekeurd. Als de gezondheid van de spelers niet gegarandeerd zou kunnen worden, zou de heropstart niet gebeuren."

"Liever spelen in een leeg stadion, dan helemaal niet"

In de Bundesliga zijn ze intussen alweer een paar weken opnieuw bezig. Heeft dat mee de aanzet gegeven tot de heropstart van de Premier League? "Toch wel. Duitsland is in vele opzichten een voorbeeld. Om te zien hoe het daar gaat, geeft wel vertrouwen."



Maar in de Premier League gaat natuurlijk ook heel veel geld om. "Die financiële druk is er zeker geweest. Het is belangrijk dat er over de contracten met rechtenhouders een akkoord is gesloten, zodat zoveel mogelijk wedstrijden aan het publiek getoond kunnen worden."

"Dat we in een leeg stadion spelen is niet ideaal, want een voetbalclub bestaat niet zonder fans. Maar het moet voor supporters ook aangenaam zijn om in een veilige omgeving op een scherm naar de match te kunnen kijken. Liever zo, dan helemaal geen voetbal."