Zandvoort wil geen F1 zonder publiek: "Race gaat dit jaar niet door"

Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus was de Grote Prijs van Nederland al uitgesteld.

Nu heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix beslist om dit jaar definitief de handdoek in de ring te gooien.

Zandvoort was gevraagd of het een race achter gesloten deuren kon organiseren, maar dat zagen de Nederlanders niet zitten. Zandvoort zal nu tot 2021 wachten op zijn GP. Alle toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe race.

"We willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland", zegt directeur Jan Lammers.

"We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten. Hoe klaar we er ook voor waren: 2020 wordt 2021."