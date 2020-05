World Rugby wil heropstart rugbycompetities begeleiden met testregels

World Rugby, het mondiale bestuursorgaan, heeft een draaiboek verspreid dat de verschillende landen en instanties als handleiding kunnen gebruiken.

In deze coronacrisis zijn hygiëne en medische voorschriften uiteraard van primordiaal belang.

Het reinigen van handen en aangezicht ligt voor de hand, maar ook het materiaal zou meermaals ontsmet moeten worden.

Een vestimentaire wissel bij de rust wordt ook aangeraden, groepsvieringen en het dumpen van snot en speeksel worden zeer sterk afgeraden.

Op trainingen zouden de intense contactmomenten ook zo veel mogelijk beperkt moeten worden en bijvoorbeeld vervangen moeten worden door toestellen, of toch zeker 48 uur voor een wedstrijd.

Maar naast de sanitaire richtlijnen kan ook het spelletje in een aangepast jasje gestoken worden.

Het uitgangspunt is om het aantal scrums en mauls, waar de spelers helemaal met elkaar in duel gaan, te verminderen.

De verschillende rugbybonden kunnen experimenteren met de voorstellen. Het is geen verplichting, aangezien World Rugby meent dat niet elke regio even hard getroffen is door het coronavirus.

Met de gedragsaanpassingen zouden de contacten in een rugbywedstrijd met meer dan 30 procent kunnen afnemen.