Voetbalbond pompt dan toch 1,25 miljoen in solidariteitsfonds

De Belgische voetbalbond liet bij monde van CEO Peter Bossaert eerder weten het geld dat het van de UEFA krijgt voor de noodlijdende voetbalsector niet in het solidariteitsfonds van de profclubs zou pompen. 2,2 miljoen euro ging al naar de amateurclubs en de rest van het bedrag was weggelegd voor allerlei projecten in Tubeke.

Maar nu keert de bond toch op zijn stappen terug en vult het het fonds van de Pro League met 1,25 miljoen euro. Dat geld komt van toekomstige winsten van de Rode Duivels op het EK.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat kreeg het de voorbije dagen zwaar te verduren, omdat hij dat geld van de KBVB al beloofd had aan de Pro League, waar hij als voorzitter van Charleroi ook in zetelt. Die dubbele pet leverde hem ook nog een klacht op bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

Maar Bayat haalde dan toch zijn slag thuis. De rest van het fonds zal gevuld worden met het geld van de Belgische vertegenwoordigers in Europa.

Elke 1B-club krijgt 100.000 euro uit het solidariteitsfonds. Voor een 1A-club voorziet de verdeelsleutel in minimaal 200.000 euro. Wie een thuiswedstrijd in rook op zag gaan op de slotspeeldag heeft recht op nog eens 140.000 euro. Genk, Anderlecht en KV Mechelen krijgen er nog eens 500.000 bovenop, omdat ze nog kans maakten op Play-off I en dus Europees voetbal.