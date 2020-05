Throwback thursday: 3 Belgische triomfen op een goed uur tijd

15.48u: Boonen wint in Ronde van België

Tom Boonen kent de aankomst op zijn duimpje, want hij won een jaar eerder ook al op de hellende aankomststrook. De kopman Quick-Step blijkt net als in 2014 de sterkste. In de aangekondigde massasprint houdt hij Arnaud Démare en Jens Debusschere af.

Geen Giro voor Tom Boonen in 2015, wel de Ronde van België. De eerste rit in lijn voert het peloton van Lochristi naar Knokke-Heist, waar een massasprint verwacht wordt.

16.45u: Goffin stoot door op Roland Garros

Goffin heeft het niet onder de markt met zijn tegenstander, maar haalt het na ruim 2,5 uur tennis en 4 sets wel met 6-3, 4-6, 7-5 en 6-2. Twee dagen later was het wel afgelopen voor Goffin in Parijs, na een nederlaag tegen thuisspeler Chardy.

Bijna een uur na Tom Boonen is het opnieuw prijs voor de Belgen, dit keer op de tennisbaan. In de tweede ronde van Roland Garros neemt David Goffin het op tegen de Colombiaanse gravelspecialist Santiago Giraldo.

17.01u: Gilbert triomfeert in de Giro

Een kwartier na de zege van David Goffin in Parijs plaatst Philippe Gilbert in de 18e Giro-rit de kers op de taart met opnieuw een Belgische triomf. In de etappe van Melide naar Verbania mag hij juichen na een solo van een kleine 20 kilometer.

Voor Gilbert was het overigens al zijn tweede ritzege in de Giro van 2015. De Belg, toen in de kleuren van BMC, had eerder ook al de 12e rit op zijn naam geschreven.