Sportief manager over Antwerpse klacht: "Het was genoeg geweest"

"Wij waren niet betrokken en hoeven dus niets af te sluiten. Het is belangrijk dat iemand eerlijk overkomt en het verhaal van Leko is duidelijk. We gaan puur op het sportieve verder."

"Of hij onze eerste keuze was? Ja. Ja. Absoluut. Je kunt nooit voor één piste gaan, maar we zijn heel gelukkig dat onze eerste optie gelukt is."

"En hij combineert die passie met kennis. Ivan is een moderne coach die beslissingen durft te nemen. Maar hij vergeet ook niet dat deze club gebouwd is op strijd en passie. Het is een combinatie van veel factoren."

"4 à 5 gerichte versterkingen"

Ivan Leko komt, Laszlo Bölöni gaat, net als zijn assistent Wim De Decker. "Wim is hier een levende legende en hij zal dat blijven. Hij heeft met de promotie na 13 jaar het bijna onmogelijke verwezenlijkt."

"Ik heb het gevoel dat dit geen definitief afscheid is. Waarom hij dan niet gebleven is? Soms is er niet altijd een keuze nodig en is de situatie wat ze is. Je vindt dan niet de juiste match. Het is geen negatieve keuze, niet van hem, niet van ons."

Voor Leko en co ligt er werk op de plank: hij moet een ploeg bouwen. "We hebben zo'n 30 spelers onder contract en de basis is zeer degelijk."

"We hebben 4 à 5 gerichte versterkingen nodig en die zullen we vinden. Luciano D'Onofrio heeft zich al bewezen en laat zich niet opjagen. We moeten ook niet zomaar transfers doen. We nemen onze tijd en proberen nog beter te doen."