Serie A-revelatie: "Ik ben dol op Hazard, ik heb al zijn wedstrijden gezien"

Dejan Kulusevski is eigendom van Atalanta, maar speelde zich dit seizoen in de kijker tijdens een uitleenbeurt aan Parma. De Zweed deed het daar zo goed dat Juventus 35 miljoen euro op tafel legde voor de aanvallende middenvelder.

"Ik koos voor Juventus omwille van coach Maurizio Sarri. In zijn tactisch systeem kan ik heel goed renderen", denkt Kulusevski, die een bewonderaar blijkt van Eden Hazard. "Ik ben dol op hem, hij is mijn favoriete speler. Ik heb al zijn wedstrijden gezien. De rol die hij had bij Chelsea onder Sarri kan ik ook invullen bij Juventus."

Maar Eden Hazard is niet de enige Rode Duivel die zijn bewonderling geniet. "Ook Kevin De Bruyne, een van de beste 5 spelers ter wereld", vindt Kulusevski. "De Bruyne is fenomenaal. Ik wil even goed worden of zelfs nog beter. Ik kijk veel voetbal en probeer van iedereen iets op te steken."