Peter Maes: "Ik kom hier in België nog maar moeilijk aan de bak"

Tweedeklasser Lommel kreeg in de zoektocht naar een overnemer en een licentie een reddingsboei toegeworpen van de Manchester City Group. De nieuwe eigenaars willen ook een nieuwe koers varen en daarbij is geen plaats voor Peter Maes als kapitein op het schip.

"Ik kreeg vanochtend telefoon van Ronny van Geneugden, die mij meldde dat ze niet voortgaan met mij. Een echte verklaring heb ik niet gekregen, maar het is duidelijk dat de City Group mensen heeft klaarzitten."

"De voorbije 14 dagen hebben ze op geen enkel moment contact met mij gezocht, dus ik had al het gevoel dat er iets loos was. Het is jammer, want de afgelopen maanden hebben we hier goed werk geleverd en er lag een mooie basis. Bij Lokeren, KV Mechelen en Geel bewees ik dat ik iets kan opbouwen. Maar andere heren, andere wetten. Daar moet je je bij neerleggen."