Meer meisjes op de fiets en in de koers: "België weer op de kaart zetten"

"Er fietsen wel meer en meer meisjes, maar nog niet zo veel in competitie. We geven hen graag een boost zodat België weer op de kaart staat."

"Het is belangrijk om hen de fiets te laten ontdekken, om hen die passie mee te geven. Zo kunnen ze in deze sport stappen en kunnen ze meedoen aan wedstrijden."

Woensdag was er in Gent alvast een initiatieles met Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke als coach. "We willen meer meisjes op de fiets krijgen", vat de renster van Lotto-Soudal het project samen.

In ons land koersen momenteel slechts 150 meisjes in competitieverband. Veel te weinig, beseft Cycling Vlaanderen, dat met "zij aan zij" de jonge vrouwelijke wielertalenten wil opsporen en beter wil begeleiden.

"Het zou fijn zijn mochten we nieuwe talenten ontdekken"

Al snel wordt de vergelijking gemaakt tussen België en Nederland, dat grossiert in toppers op de fiets en waar het ene na het andere talent doorbreekt.

"We hinken achter op Nederland", weet ook Jesse Vandenbulcke.

"We willen bij de beste landen horen, maar daar is begeleiding en training voor nodig. Met zo'n kennismaking als hier in Gent willen we hen één laten worden met de fiets."

Met als uitgangspunt om de nieuwe Jolien D'hoore of Jesse Vandenbulcke te boetseren? "Ja, toch wel. Ze kunnen vragen stellen en tips ontdekken."

"Ze moeten zich goed voelen op de fiets, die geen geheimen meer mag hebben voor hen. Het zou fijn zijn mochten we nieuwe talenten krijgen, zodat we de kloof kunnen dichten."