Marseille wint eerste Champions League in web van bedrog en omkoping

Frankrijk eerder klein dan G5

Projectie naar 2020 vertelt dat intussen twee Franse clubs een Europese trofee hebben gewonnen. Olympique Marseille in 1993 in de CL, PSG in de intussen opgedoekte Europacup voor Bekerwinnaars in 1996. Dat is het, twee bekers! Ter vergelijking: Nederland heeft 11 bekers, België won er 4. Frankrijk staat dan ook pas op een gedeelde 11e plaats op de Europese ranglijst.

Voor Frankrijk kwalificeert Olympique Marseille zich. Sinds de oprichting van EC I in 1956 heeft geen enkele Frans ploeg de belangrijkste Europese beker gewonnen. Meer nog, ook de UEFA-beker of de Beker voor Bekerwinnaars staan nergens in een Franse prijzenkast.

Eén jaar nadat de UEFA de poulefase in EC I heeft ingevoerd, herdoopt het in 1992 de competitie tot de ‘Champions League’. Een gedrocht noemen insiders de nieuwe formule, maar al snel blijkt dat de CL sportief en commercieel een succes is: een nieuwe mijlpaal is geboren.

Op naar de top in Europa

In de lente van 1986 slaat het zieltogende en zo goed als failliete Olympique Marseille een andere weg in wanneer zakenman Bernard Tapie de club in de schoot geworpen krijgt van de socialistische burgemeester van Marseille. Tapie heeft al naam gemaakt in het wielrennen - zijn La Vie Claire-ploeg verenigde LeMond met Hinault- maar met voetbal zou zijn ego tot in het Elysée in Parijs kunnen doordringen.

Tapie tast astronomisch diep in de buidel om eerst de top in het Franse voetbal te bestormen. Hij koopt Förster, Allofs, Giresse, Waddle, Francescoli, Mozer en Jean-Pierre Papin. In 1989 wordt Marseille de nummer één in Frankrijk en pakt het de dubbel. Ook de jaren daarop wordt het kampioen.

Tapie wordt hongeriger en wil als eerste Franse club de beste van Europa worden. In 1990 wordt Marseille de finale ontnomen door een fout van de Belgische scheidsrechter Marcel Van Langenhove. De Belg ziet niet dat het beslissende doelpunt van Benfica met de hand wordt gemaakt.

Tapie overlaadt Van Langenhove met een karrenvracht beledigingen en beschuldigt de Portugezen van omkoping. Maar in eigen land zwellen intussen de geruchten over smeergeldpraktijken die de veroveringstocht van l’OM vergezellen alsmaar aan.

Een jaar later verslikt Marseille zich in de strafschoppenstrategie van Rode Ster Belgrado en in 1992 verspert Sparta Praag de weg naar de poules. Tapie heeft dan al meer dan 300 miljoen Franse frank in l’OM

gestopt maar het internationaal succes blijft uit. De snelstijgende

schuldenberg verplicht de ongeduldige zakenman – door de krant Le Figaro omschreven als een Romeinse generaal aan het hoofd van zijn legionairs - om JP Papin aan AC Milan te verkopen.