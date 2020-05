Jan Vertonghen grapt (?) over verhuisdozen: "Maar ik heb geen nieuws..."

Jan Vertonghen (33) won gisteren de eerste aflevering van onze gloednieuwe quiz "Dat is het. Ik wist het!". Quizmaster Ruben Van Gucht polste bij de Rode Duivel, einde contract bij Tottenham, naar zijn plannen op clubniveau. Vertonghen had geen primeur in petto, of was hij toch iets te loslippig?