Ivan Leko krijgt bij Antwerp hulp van Rudi Cossey en Edward Still

Rudi Cossey en Edward Still werden in de schaduw van Leko voorgesteld als de luitenanten van Ivan Leko. Leko kent Cossey en Still nog van zijn ambtstermijn bij Club Brugge.

Cossey heeft een grote ervaring als assistent-trainer. Hij mag clubs als Lokeren, Gent, Genk, Club en Cercle Brugge op zijn cv schrijven.

Edward Still is ook al zo'n oude bekende van Ivan Leko. De twee werkten in 2016 al samen bij STVV, waar Still actief was als video-analist. Still, broer van de bekendere Will Still, vertrok daarna met Leko naar Club Brugge.