Ivan De Witte: "Ik zeg het niet te luid, maar AA Gent gaat voor de titel"

"We hebben al behoorlijk goed gewerkt aan onze structuur met de komst van Wim De Decker", opent voorzitter Ivan De Witte. "Dat zeg ik met alle respect voor Peter Balette, die als voormalig T2 stilaan zal opschuiven naar een rol als technisch directeur."

"En ik geloof ook in onze aanwinsten Jordan Botaka en Davy Roef. En dan is er ook de contractverlenging van Vadis Odjidja. We integreren hem nu volledig in de club. Na deze gesprekken, die een tijdje geduurd hebben, hebben we iemand die we nu echt Buffalo kunnen noemen."

AA Gent sloot het seizoen op de tweede plaats af. "Club Brugge is de verdiende kampioen. Punt. Wij zijn vicekampioen en ook dat is correct."

"Maar wij zijn strijdvaardig voor wat komt. AA Gent is een ambitieuze club. Dat wil zeggen dat je steeds beter wil doen. Je voelt in mijn woorden dat er iets meer achter zit. Ik wil dat niet te luid uitspreken, maar we willen gaan voor de titel."