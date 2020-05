Deense competitie hervat met fans die meekijken vanaf grote schermen

Het idee om supporters door middel van schermen toch in het stadion toe te laten is niet nieuw, maar Aarhus is wel de eerste voetbalclub die het uitprobeert.

Via het inmiddels bekende platform Zoom konden fans toegang krijgen tot het stadion. Daar waren ze afwisselend op grote en kleinere schermen te zien, over bijna de volledige omtrek van het stadion.

De tickets voor de digitale tribune waren gratis maar fans moesten wel aangeven op welk scherm ze wilden verschijnen. Zo konden ze voor hun favoriete fanblok in het stadion kiezen. Wie niet binnengeraakte, kon ook buiten op een enorm videoscherm volgen, waar plaats was voor een drive-in met 500 auto's.

Al die creativiteit leverde thuisploeg Aarhus, 3e in het klassement, uiteindelijk maar 1 puntje op tegen middenmoter Randers. De gelijkmaker van Aarhus viel pas in de extra tijd.