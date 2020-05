Colombiaanse international is de eerste aanwinst van Racing Genk

"Hij verhuisde pas vorige zomer naar topclub Nacional, de club van zijn hart en huidige leider in de Colombiaanse competitie en werd er in geen tijd kapitein."

Aletico Nacional: "We wensen Daniel het allerbeste"

Op de website van Atletico Nacional neemt de voorzitter van de Colombiaanse club afscheid van Muñoz."Dit is voor Daniel de kans om zijn tweede droom als profvoetballer waar te maken", klinkt het.

"De eerste was de kleuren van Atlético Nacional verdedigen, waar hij in juni 2019 neerstreek met de ambitie om kampioen te worden. Nu krijgt hij de kans om in Europa te gaan voetballen en al zijn kwaliteiten te tonen en zich zo een plaats te verwerven in het internationale voetbalpanorama. Wij wensen hem het allerbeste."