Bondscoach Mestdagh: "Plannen korte stage met Belgian Cats in juli"

Indoor sporten is door het coranavirus nog steeds verboden en Philip Mestdagh beseft dat een contactsport als basketbal wellicht onderaan de agenda staat om opnieuw toe te laten. "Maar toch moeten we weer aan het werk met de nationale ploeg", vertelde Mestdagh woensdag in een online persconferentie van de opleiding Sportjournalistiek aan de Howest.

"Ons plan is mometeel om in juli een twintigtal speelsters samen te roepen voor een korte stage, waarbij we in kleine groepjes zullen werken. Emma Meesseman en Julie Allemand zullen daar niet bij zijn, omdat ze wellicht in de VS zullen zijn voor de WNBA."

"Het doel zal zijn om de speelsters weer actief te maken, aan blessurepreventie te doen en langzaam op te bouwen. Dan hebben ze al een klein beetje voorbereiding gehad wanneer ze naar hun club trekken."

In november en februari staan de resterende kwalificatieduels voor het EK 2021 op het programma. "Dat EK vindt plaats in juni. De voorbereiding zal voor elke speelster anders zijn, in functie van de eigen competitie."

"Na het EK moeten we dan even rust inlassen en bouwen we weer op naar de Olympische Spelen, die plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus. Daar zullen we niet meer in dezelfde flow zitten die we hadden bij de olympische kwalificatie in Oostende en dat is jammer. Maar we trekken ook volgend jaar met dezelfde ambities naar Tokio, waar we een rol van betekenis willen spelen."