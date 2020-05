AA Gent legt sterkhouder Vadis Odjidja vast tot 2023

Vadis Odjidja is een jeugdproduct van AA Gent. Twee jaar geleden keerde hij terug naar het oude nest en vond hij zijn beste niveau terug.

Afgelopen seizoen ontpopte Odjidja zich tot aanvoerder van de ploeg en absolute sterkhouder. "Misschien speelde hij in deze campagne wel het beste voetbal in zijn carrière", meldt AA Gent.

Met Gent eindigde Odjidja op de 2e plaats en scheerde het ook Europees hoge toppen met een nipte uitschakeling in de 1/16e finales van de Europa League tegen Roma. Volgend seizoen komt Gent uit in de voorrondes van de Champions League.

Dankzij zijn goeie statistieken is Odjidja een belangrijke factor geworden in het succes van AA Gent. De club beloont hem daarom met een nieuw contract. Odjidja had nog een verbintenis tot 2021, maar daar komt nu twee jaar bij, tot 2023.