1e koers op kalender in ons land (18/8 in Zottegem) gaat niet door

Tien dagen geleden maakte de UCI een kalender bekend met ook alle koersen onder het WorldTour-niveau erop. Op 18 augustus had Zottegem de primeur van eerste post-coronakoers in ons land. Maar die primeur is nu voor de Druivenkoers in Overijse op 29 augustus.

Organisator Jo Gosseye licht de beslissing toe: "Bij de uitbraak van de coronacrisis hadden we er goede hoop op dat tegen 18 augustus het virus geschiedenis zou zijn. Eind februari was het draaiboek klaar om van onze koers een schitterend sportief evenement te maken. Op het moment dat wij op bezoek zouden gaan bij de gekende sponsoren en vips om het nieuwe kleedje van de wedstrijd voor te stellen, viel het economisch en sociaal leven echter volledig stil."

"We hebben alle mogelijkheden onderzocht, maar finaal is de onzekerheid te groot, gezien de grote afhankelijkheid van sponsoring. Wij kunnen onze sponsors geen duidelijkheid geven over hun return en we tonen bovendien alle begrip dat sponsoring niet onmiddellijk prioriteit nummer één is voor de vele getroffen ondernemers deze dagen."

Ook de praktische organisatie zou volgens burgemeester Jenne De Potter een bijzonder moeilijke puzzel worden: "Veiligheid en volksgezondheid moeten vooropstaan. Als we ervan uitgaan dat social distancing de norm blijft deze zomer, dan kan je dat in een aankomstzone of op drukke trekpleisters langs het parcours zeer moeilijk praktisch uitwerken en handhaven."

"Bovendien is het nog altijd niet duidelijk hoeveel toeschouwers sportieve of andere evenementen mogen bijwonen in augustus. Met zeer veel pijn in het hart, maar Zottegem zal zijn jaarlijkse afspraak met het profpeloton, voor een keer moeten missen", besluit de burgemeester Jenne De Potter.

De eerstvolgende editie van de Egmont Cycling Classic is voorzien op dinsdag 17 augustus 2021. De vorige editie werd gewonnen door de Nederlander Piotr Havik.