"Dwarsligger" Michel Louwagie: "Waren bereid voor competitie met 18 clubs, maar geen 3 jaar"

Over de rol van Louwagie in de competitie(her)vorming

Over hoe de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei een beslissing heeft doorgeduwd over deze voetbaljaargang, is het laatste woord niet gezegd. Een competitie van 18 teams leek in de maak, maar het werd finaal toch een trommel van 16 clubs.

Dat er nog een bocht werd genomen, zou mee verklaard kunnen worden door het gedrag van Michel Louwagie. De Gent-manager zat in een werkgroep die voor 18 teams in 1A leek te ijveren, maar dat plan werd finaal toch in de prullenmand gegooid.

"Wat ik denk nu men mij als zondebok omschrijft? AA Gent staat al jaren voor een competitie van 16 teams, maar we zagen in dat een format van 18 clubs voor veel ploegen wenselijk was", legt Louwagie uit.

"We waren bereid om daar mee door te gaan, maar niet voor 3 jaar. Dat is het breekpunt geweest."

"We wilden de stap zetten voor 1 jaar. Als de kleinere ploegen voorzichtiger waren geweest, dan denk ik dat een consensus mogelijk was. Maar ze zijn blijven doorduwen op 3 jaar en daar is het op afgebroken."