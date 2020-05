"Budgetplafond kan F1 in leven houden, maar je krijgt niet meteen een andere sport"

Eindelijk. Eindelijk. Zo'n budgetplafond was nodig. Het kan deze sport in leven houden.

Formule 1 werd de voorbije jaren gedomineerd door enkele topteams en andere teams klampten aan met minder budget. Die kloof probeert men nu te nivelleren, maar het wordt een werk van lange adem.

De cijfers over het budgetplafond zijn prestatiegerelateerd budget.

Wat daarnaast komt, mogen de teams nog altijd zelf bepalen: salarissen voor de rijders, marketing, ... Rijders en topingenieurs mogen nog steeds ongelimiteerd betaald worden.

Maar het is goed dat er iets beweegt, anders zou de F1 in zijn huidige vorm moeilijk in leven blijven. De kloof tussen de topteams en de rest is te groot.

Er is te weinig competitie en iedereen hoopt dat het nu eerlijker wordt. Iedereen zal nu met gelijke of meer gelijke wapens kunnen strijden, maar er zal nog steeds een verschil zijn.