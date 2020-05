Tyler Hamilton: "Armstrong vertelt maar halve waarheid in documentaire"

Hamilton: "De helft geheim houden, helpt wielrennen niet"

"Er zijn al zoveel halve waarheden naar buiten gekomen zoals "Ik heb doping genomen van dat jaar tot dat jaar." Maar door de helft geheim te houden, gaan we niks vooruit", zegt Hamilton. "We hebben meer details nodig. Niet enkel van Lance, maar van veel van die individuen."

Maar Hamilton had meer verwacht van het 1e deel. "Als je maar de halve waarheid vertelt, zal dat gevolgen hebben maar kan je nog in de sport blijven. Als je de hele waarheid vertelt zoals ik, lig je uit de sport."

In een boek deed Hamilton daarna uit de doeken wat hij allemaal uitgestoken had tijdens zijn carrière. Armstrong doet dat naar eigen zeggen ook in zijn nieuwe 2-tweedelige documentaire op ESPN .

De Amerikaan Tyler Hamilton was van 1998 tot en met 2001 ploegmaat van Lance Armstrong bij US Postal. In 2004 moest hij olympisch goud inleveren nadat hij betrapt was op bloeddoping. Na een 2e dopinggeval werd Hamilton 8 jaar geschorst.

"Afgeraken van slechte personen die nog altijd in wielersport zijn"

Hamilton wil dat het wielrennen in de toekomst gespaard blijft van een nieuw dopingtijdperk.

"Ik weet niet wat er in de toekomst allemaal zal gebeuren. Maar als we niet achterhalen wat er in het verleden gebeurd is en hoe dat is kunnen gebeuren, dan zal het opnieuw gebeuren."

Hamilton geeft toe dat veel renners van andere teams in zijn periode ook gedopeerd waren, maar dat de renners van US Postal moesten spreken voor die hele generatie.

"We moeten er zeker van zijn dat dat niks voor niks is geweest. Misschien kunnen we afgeraken van enkele personen die niet goed waren voor de wielersport maar er nog altijd in aanwezig zijn."