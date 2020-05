Stad Brussel: "Hebben voor bekerfinale ook op Duitsland gewacht"

"We hebben gewacht op het advies van de politie", zegt Hellings. "Dat was belangrijk, want we wilden zeker zijn dat alles veilig kon verlopen."

"Ook hebben we naar Duitsland gekeken, waar matchen achter gesloten deuren werken. Want we waren zeer zenuwachtig dat in Brussel zou gebeuren wat in Bergamo en Valencia is gebeurd (veel mensen raakten besmet met het coronavirus tijdens de matchen tussen Valencia en Atalanta in de Champions League)."

"Ook op het vlak van veiligheid is de bekerfinale geen gewone wedstrijd. Fans van de twee ploegen gebruiken het Koning Boudewijnstadion elk voor de helft. Dat is helemaal anders dan bijvoorbeeld bij de Rode Duivels."