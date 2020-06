Sporza @ School #29: waarom lopen ze in de VS wel warm voor play-offs?

Omvang Amerika is oorsprong van play-offs

10 jaar geleden werden voor het eerst play-offs gespeeld in België. Een decennium later zijn de tegenstanders van het systeem nog altijd talrijk. En dat terwijl de play-offs in de Verenigde Staten steevast het hoogtepunt van het seizoen zijn. Waarom lopen ze er in Amerika wél warm voor?

De VS is als land groter dan heel Europa, met ook nog eens verschillende tijdzones. Het is een logistieke nachtmerrie om de ene dag in Los Angeles te spelen en een paar dagen later weer in New York. Bovendien win of verlies je dan 3 uur door de tijdzones. Om die praktische en financiële uitdagingen het hoofd te bieden zijn alle sportcompetities in de VS opgedeeld in verschillende Conferences.

De NBA valt uiteen in het Oosten en het Westen. Jaarlijks speel je 2 keer tegen een club uit de andere Conference en 3 à 4 keer tegen een club uit je eigen Conference.

In het American Football is het zelfs nog straffer. Daar spelen 32 ploegen jaarlijks amper 16 matchen. Sommige teams treffen elkaar dus maar om de 4 jaar. Stel je maar eens voor dat er maar om de 4 jaar een wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zou zijn!