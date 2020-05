Sporza @School #27: waarom Boeren baas zijn in de spionkop

Spionkop, een uitkijkpost in Zuid-Afrika

Het is 1906 en Liverpool heeft net zijn 2e landstitel behaald. Op Anfield wordt een nieuwe tribune gebouwd, die zoveel indruk maakt op lokale verslaggever Ernest Edwards dat hij de steile wand vergelijkt met de Spionkop, of kortweg de Kop. Maar wat was die Spionkop dan wel?

We gaan 6 jaar terug in de tijd, naar Zuid-Afrika. Daar vechten de Britten een hevige strijd uit met de lokale bevolking, die hun kleine onafhankelijke staten (met hun lucratieve goud- en diamantmijnen) uit de klauwen van de bezetters willen houden. Die bevolking laat zich Boeren noemen, vandaar de Boerenoorlog.

Het is een ongelijke strijd, want de Britten zijn niet alleen talrijker maar ook beter uitgerust. De Boeren moeten het vooral hebben van hun guerrillatactiek, maar het is slechts een kwestie van tijd voor ze zullen zwichten.