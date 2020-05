Roger Decock, de oudste winnaar van de Ronde, is overleden

De Ronde van Vlaanderen van 1952 was immers een van de zwaarste edities uit de geschiedenis. "Wind, hagel, regen, sneeuwwater", zou Decock in zijn sappig West-Vlaams het koersverhaal meermaals uit de doeken doen.

Decock leerde de liefde voor de fiets kennen tijdens diezelfde oorlog, toen hij als smokkelaar opereerde in de grensstreek met Frankrijk. Die periode heeft Decock ook gehard, iets wat hem later in de koers goed van pas kwam.

Populaire cafébaas

Na zijn carrière baatte Decock samen met zijn vrouw het populaire café De Wildeman uit in Tielt. "Maar 50 jaar lang heb ik geen vingerhoed bier gedronken. Als ik had gedronken en gerookt, had ik mijn kaars al lang uitgeblazen", verklapte Decock enkele jaren geleden zijn geheim voor een lang leven.

Decock zou zijn lichaam tot op late leeftijd blijven verzorgen. Hij was ook een graag geziene gast op televisie en op de koers. En altijd weer werd naar die ene editie van de Ronde van Vlaanderen gevraagd. En altijd weer deed hij met veel enthousiasme en trots zijn verhaal.



Maar eind december werd Decock ziek. "Dinsdag is zijn toestand heel snel achteruitgegaan. Afgelopen nacht is hij omringd door zijn familie overleden. Dat was zijn laatste wens", zegt kleindochter Veronique Coene.