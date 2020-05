Nederlandse topsporters krijgen meer financiële zekerheid

Sinds het stilvallen van de sportwereld half maart door de coronacrisis, namen de financiële zorgen van veel topsporters snel toe. Het prijzengeld viel weg en daarnaast haakten ook sponsors af.

Maar in Nederland hoeven de topsporters zich geen zorgen te maken. "Zolang de internationale competitie stilligt, zullen Nederlandse sporters hun status niet kwijtraken. Ook al duurt dat nog een half jaar of langer", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF in het dagblad Trouw.



"Het geld komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van daaruit krijgen wij de volle medewerking. Je kunt het sporters nu niet kwalijk nemen dat er geen selectiemomenten zijn."

De zogeheten A-sporters krijgen een stipendium. Ze hebben bewezen tot de top 8 van de wereld te behoren en ontvangen, afhankelijk van hun leeftijd, maandelijks tussen de 70 en 130 procent van het minimumloon.

De categorie daaronder, de selectiesporters (voorheen sporters met een B status), krijgt een onkostenvergoeding van 300 euro per maand.

Daarnaast zijn er professionele sporters zonder status die de afgelopen maanden soms het volledige inkomen zagen wegvallen. Voor die laatste groepen heeft Hendriks ook goed nieuws. Ook zij kunnen op korte termijn een aanvraag voor financiële steun doen.