Lionel Messi: "Achter gesloten deuren voetballen, wordt heel raar"

Hoe heeft Lionel Messi de coronacrisis tot nog toe beleefd? "Dit had niemand verwacht", vertelt de Argentijn op de website van zijn club. "Het is moeilijk leven en werken in zo'n onzekerheid en in zo'n uitzonderlijke situatie."

"We vroegen ons als spelers allemaal af wanneer we opnieuw aan de slag zouden kunnen en wedstrijden spelen. Voor elke speler is concentratie bewaren op het veld fundamenteel."

"Ik heb elke dag geprobeerd thuis te trainen. Maar uiteraard is individueel trainen niet te vergelijken met een groepstraining. Ik heb geen wedstrijdritme, maar daar moeten we mee omgaan. Daarom is er nu ook opnieuw een voorbereiding."