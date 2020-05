Kleine zege OHL op Beerschot? Bond past reglement aan voor promotiefinale

Met welke teams zullen OH Leuven en Beerschot de promotiefinale spelen? En welke spelers kunnen Antwerp en Club Brugge aan de aftrap van de bekerfinale brengen? Het zijn twee vragen die fans en waarnemers zich sinds de beslissing van de Pro League op 15 mei stellen.

De Algemene Vergadering van de Pro League besliste op 15 mei om aan de voetbalbond te vragen het reglement aan te passen in deze uitzonderlijke tijden. Normaal mogen volgens artikel B1020 enkel spelers die speelgerechtigd zijn op de oorspronkelijke datum later een inhaalmatch spelen.

Omdat bepaalde spelerscontracten eind juni aflopen en de promotie- en bekerfinale pas begin augustus gespeeld worden, stemde de Pro League in met een aanpassing voor dit jaar. Nieuwe spelers moeten uitzonderlijk wel kunnen spelen in beide finales. De voetbalbond heeft ondertussen artikel B1020 ook effectief aangepast.

Vooral voor OH Leuven is dat op het eerste zicht goed nieuws. Bij de Leuvenaars zijn heel wat basisspelers en belangrijke invallers einde contract. Onder meer Van Hyfte, Hubert, Duplus, Croizet, Aguemon, Perbet, Van den Bergh en Henkinet. Bij Beerschot hebben de meeste spelers wel nog een contract voor volgend seizoen.

OHL zou dus een nieuw (en versterkt) elftal aan de aftrap kunnen brengen in de terugmatch van de promotiefinale op 2 augustus. Dankzij het geld van zijn Thaise eigenaar is die optie reëel.

Bij Beerschot maakten ze zich tot nu sterk dat een reglementswijziging niet conform de corona-richtlijnen van de FIFA en de UEFA is. De club zal nu moeten nagaan of de FIFA of UEFA wil tussenkomen.