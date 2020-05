Kim Clijsters mag 1e groot toernooi sinds coronacrisis spelen voor (beperkt) publiek

De World Team Tennis is een toernooi waarin gemengde teams het tegen elkaar opnemen.

Kim Clijsters (36) krijgt een plekje in het team van New York Empire, waar ze het gezelschap krijgt van de Duitse Sabine Lisicki, de Tsjechische Kveta Peschke, de Amerikaan Mardy Fish en de Brit Neal Skupski. Luke Jensen is hun coach.

De organisatie van de World Team Tennis verzekerde dat alle veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus nauwlettend gevolgd zullen worden. Ook zullen alle spelers voor aanvang van het toernooi getest worden.

De wedstrijden worden niet alleen op televisie uitgezonden, ook een live publiek is welkom. De site biedt plaats voor 2.500 toeschouwers, maar conform de richtlijnen van de staat West Virginia wordt dat tot 500 beperkt.

"De tennissers zien ernaar uit ons toernooi te spelen en willen dat in een veilige omgeving doen. Dat is dan ook onze eerste prioriteit", zegt toernooidirecteur Carlos Silva. "West Virginia is trouwens één van de staten in de VS die het minst door het virus getroffen werden."

Naast Clijsters en haar team staat nog een sliert topnamen op de deelnemerslijst: Sofia Kenin (Philadelphia Freedoms), Sloane Stephens en dubbelspecialist Rajeev Ram (Chicago Smash), Grigor Dimitrov (Orange County Breakers), Sam Querrey en de dubbelende tweelingbroers Bob en Mike Bryan (Vegas Rollers), Tennys Sandgren (Orlando Storm), Nicole Melichar (San Diego Aviators), Frances Tiafoe (Washington Kastles) en Jean-Julien Rojer (Springfield Lasers).