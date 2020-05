Jan Boskamp over Charly Musonda Jr.: "Hoop dat hij niet de pech heeft van zijn vader"

Het voetbalsprookje van Charly Musonda Jr. lijkt door aanhoudend blessureleed steeds meer uit te draaien op een nachtmerrie. Het 23-jarige toptalent deelde vandaag nog eens een filmpje van een zoveelste revalidatie. "Zijn leeftijd is een geluk bij een ongeluk", blijft Jan Boskamp optimistisch.

Dat Jan Boskamp een bewonderaar is van Charly Musonda Jr. is genoeg bekend. Maar ook het Nederlandse voetbaldier blijft al een hele tijd op zijn honger zitten, aangezien Musonda Jr. van de ene blessure in de andere sukkelt. "Dit proces is al een hele tijd aan de gang. Hij raakt geblesseerd, komt terug, hervalt: wat een lijdensweg. Vooral ook voor zijn persoontje, want hij voetbalt zo graag", vertelt Boskamp over het jeugdproduct van Anderlecht. Pechvogel Musonda Jr. gaf vandaag nog eens een update over zijn fysieke gezondheid. Dokters gaven hem slechts 20 procent om nog te kunnen voetballen, maar de Chelsea-speler - uitgeleend aan Vitesse - gelooft dat hij over een 4-tal maanden weer volledig fit zal zijn om te trainen. "Hij heeft al twee jaar nauwelijks gevoetbald en dan wordt het moeilijk, want ook voor die blessureperiode had hij al niet te veel gespeeld. Dan duurt het weer een tijdje voor je jouw niveau haalt." "Charly moet vooral weer volledig gezond worden en dan proberen terug te komen op zijn normale niveau. Hij heeft enorm veel kwaliteiten, maar hij heeft die nog nooit voor het grote publiek kunnen tonen."

Hij raakt geblesseerd, komt terug, hervalt: wat een lijdensweg. Vooral ook voor zijn persoontje, want hij voetbalt zo graag. Jan Boskamp

"Ik geloof nooit dat hij zijn voetballende kwaliteiten zal verliezen"

Op zijn 23e heeft Charly Musonda Jr. al een hele reeks fysieke tegenslagen achter de rug. "Net dankzij die leeftijd kan hij nog terugvechten tot het niveau waar hij stond. Hij is 23 jaar, dat is een geluk bij een ongeluk. Dat spreekt in zijn voordeel. Het zou anders zijn mocht hij 32 jaar zijn." Uit zijn Instagram-bericht valt af te leiden dat Musonda mentaal wel ijzersterk is. "Als het koppie helemaal gezond is, dan kun je veel aan. Mocht dat niet zo zijn, dan is het voorbij. Je moet het dus ook mentaal kunnen opbrengen." Boskamp weigert in het kamp van de twijfelaars plaats te nemen. "Ik geloof nooit dat hij zijn voetballende kwaliteiten zal verliezen. Je moet je vooral afvragen of hij op fysiek vlak het hoogste niveau nog bereikt." "Dan zou je als speler eigenlijk uit het duel moeten blijven, maar in Engeland is dat natuurlijk een stuk minder evident."

"Ik hoop dat het geen familietrekje is"

Jan Boskamp snijdt het zelf aan: Charly Musonda Jr. ligt onder contract bij Chelsea, een keuze die destijds fel bekritiseerd werd na zijn snelle overstap vanuit de Anderlecht-jeugd. Ook in het blessureverhaal komt de carrièresprong altijd ter sprake. "Maar dat is gelul achteraf", is Boskamp duidelijk. "Zo'n keuze kun je niemand kwalijk nemen. Hij ligt er nog onder contract tot 2022 en dat betekent ook dat ze vertrouwen in hem hebben." "Bij Anderlecht had hij nu misschien al 750 matchen op de teller kunnen hebben, maar zoveel blessureleed kun je ook bij een andere club oplopen." "Wat ik hem dan kan aanraden? Hij moet gewoon zorgen dat zijn spieren sterker worden." "Maar hij is ijzersterk, net als zijn vader. Ook papa Charly was vaak geblesseerd, maar hij kwam even vaak terug. Hij heeft bij ons, bij Anderlecht, nog veel wedstrijden kunnen spelen, tot zijn knie uiteindelijk helemaal naar de vaantjes was." "Vader Musonda moest uiteindelijk rond zijn 30e stoppen en ik hoop dat Charly Jr. niet de pech van zijn vader heeft. Ik hoop dat het geen familietrekje is." "Maar voor mij is dit zeker nog geen afscheid van het allerhoogste niveau. Dat hoop ik alvast niet, want het zou zonde zijn. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Ik hoop dat ik hem nog kan zien schitteren."