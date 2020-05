Emma Meesseman: "Doel is om opnieuw kampioen te worden met de Mystics"

"Zodra er een datum is voor de competitie verwacht ik wel makkelijk te kunnen vertrekken. De ploeg doet er alles aan om een visum te regelen, al is dat zonder startdatum lastig. Ze zouden natuurlijk liever hebben dat ik er al was, maar dat is onmogelijk zonder visum. Ik hou me wel klaar. Ik denk dat het ineens snel kan gaan."

"Allemand is er klaar voor"

"Wat ik verwacht van Julie Allemand? Ze heeft al getoond dat ze er klaar voor is", gaat Meesseman voort.

"Ik ken de coach van Indiana goed, want hij is 6 jaar assistent geweest bij Washington. Het is een goeie coach die haar zeker kansen zal geven. Dat is niet evident als nieuwkomer. Julie zal haar kansen wel benutten. Ik kijk ernaar uit haar te zien spelen in de WNBA."

Kim Mestdagh is er niet meer bij. "Het was speciaal om samen met een Ieperse in mijn ploeg te spelen, dat was nog nooit gebeurd. Bovendien was het leuk dat we samen zo'n bijzonder moment als de titel konden delen. Het is jammer dat Kim er niet meer is, maar ik ga zonder haar niet in een zwart gat vallen."

"Het is de ambitie om opnieuw kampioen te worden met de Mystics. De druk zal nog groter zijn, want er is nog een sterspeelster bijgekomen. De verwachtingen zijn dus hoog, maar dat is niet anders dan andere seizoenen. Ik wil altijd winnen."