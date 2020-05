Dortmund spreekt zijn vertrouwen uit in coach Favre

De titeldroom van Dortmund verdampte dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Bayern München, die door de bezoekers met 0-1 gewonnen werd. Na afloop werd onder meer door tv-analist Lothar Matthäus gewag gemaakt van een nakende trainerswissel bij Dortmund.

"Ik denk er niet aan om op te geven", reageert Lucien Favre een dag later op de speculaties over zijn toekomst. "Waarom zouden we dat ook doen? We hebben nog 6 wedstrijden voor de boeg en we willen die allemaal proberen te winnen."

Ook voorzitter Hans-Joachim Watzke neemt het woensdag op voor Favre. "De trainer staat op dit moment niet ter discussie", zegt Watzke. "Lucien is heel gefocust en geeft niet de indruk van iemand die onder druk staat."

"We zijn bezig aan een zeer sterke tweede helft van het seizoen, waarin we voor de wedstrijd van gisteren 27 op 30 gehaald hadden. Ik denk niet dat de coach het niet onder controle heeft."