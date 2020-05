Axel Merckx over problemen jeugdwielrennen: "Wie huiswerk maakte, weet wie goed is"

"Het is heel frustrerend: iedereen is klaar om er nog iets van te maken, om de beloften toch nog enkele koersen te laten rijden. Maar er zijn nog zoveel vraagtekens", zegt Axel Merckx, manager van belofteploeg Hagens Berman Axeon, aan Sporza.

Nu de coronacrisis stilaan naar zijn einde lijkt te lopen, staan ook de renners te popelen om er weer in te vliegen. De profs weten al waar ze aan toe zijn, voor de beloften is er nog niet veel uitzicht.

"Jaar opschuiven? Je moet ergens een lijn trekken"

Hagens Berman Axeon is al jarenlang de hofleverancier van de WorldTour-ploegen. Maar zullen die profteams nu nog geneigd zijn jongeren een kans te geven?

Merckx: "Je kunt zeggen dat ze een extra jaar ervaring missen, maar renners die naar het einde van hun carrière gaan, zullen meer moeite hebben om weer op niveau te komen nadat ze zo lang hebben stilgelegen. Dan zou ik meer voor de jeugd en de toekomst kiezen."

"Als de WorldTour-teams hun huiswerk goed gemaakt hebben, dan weten ze nu wel al min of meer wie er goed is en wie in de ploeg past. De beloften hebben toch 4 jaar de tijd gekregen om zich te tonen. Dan zijn de junioren meer benadeeld, want die hebben maar 2 jaar om een plaats bij de beloften af te dwingen."

Merckx is er dan ook geen voorstander van om uitzonderlijk de jeugdcategorieën een jaartje op te schuiven. "Je moet ergens een lijn trekken en 23 jaar is toch al vrij oud. Als je die lijn nu gaat verleggen, hoe draai je die dan terug? Ik hoop dat we nog een paar maanden krijgen zodat de jongeren enkele uitslagen kunnen rijden. Dan kunnen we het zo houden."