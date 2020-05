"Rijsel staat dicht bij overname van Moeskroen"

Moeskroen en Rijsel liggen slechts 25 kilometer van elkaar. De Franse eersteklasser was tussen 2011 en 2015 al eens meerderheidsaandeelhouder bij Moeskroen, dat sinds 2018 in handen is van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant.

Volgens AFP, dat een bron bij Rijsel citeert, is er nu een akkoord tussen de twee clubs en zouden de Fransen opnieuw de meerderheid van de aandelen in handen krijgen bij Moeskroen, dat een centrale rol zou moeten krijgen binnen de jeugdopleiding van de club.

"Er is nog niets rond, en als dat gebeurt, zal het niet voor juni zijn", klinkt het bij AFP. "Het is wel correct dat er een akkoord is omtrent de overname van een meerderheid van de aandelen door Losc."

"Met ons project willen we spelers onder 23 jaar kansen geven om te groeien. Het doel is een club in te richten van A tot Z. We willen jonge performante spelers een platform bieden om hen te kunnen houden. Het gaat van de sportieve directie tot de scouting, over trainingsmethodes en de voeding van spelers. We willen niet twee of drie spelers uitlenen, dat is niet het project."

Bij Moeskroen wil voorlopig niemand reageren op het nieuws.