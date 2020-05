"Het is ongelooflijk wat Bayern-coach Flick op korte tijd gedaan heeft"

Van Doorslaer: "Het ging onvoorstelbaar snel in 1e helft"

Dankzij de 0-1-zege op Dortmund heeft Bayern plots een bonus van 7 punten op zijn eerste achtervolger.



De topper kon ook de kijker bekoren. "De 1e helft was technisch en tactisch heel sterk en verliep 40 minuten gelijkopgaand", zegt Eleven Sports-commentator Luc Van Doorslaer.

"Je zag 2 topploegen aan het werk en de 2 teams waren elkaar waard. Het was veelbelovend. Het tempo was onvoorstelbaar en ook de snelheid van uitvoering lag bijzonder hoog."

"Bayern zette wel hoog druk, maar Dortmund was niet in paniek en kon voetballend uitverdedigen."

"Maar 5 minuten voor de rust voelde je dat Bayern de wedstrijd toch wat meer in handen begon te nemen. 2 minuten later viel al die prachtgoal van Kimmich."

"Eigenlijk was de veer bij Dortmund toen al min of meer gebroken, want in de 2e helft kon de thuisploeg nooit echt een vuist maken."