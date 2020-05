WADA wil testen opschroeven om "coronagaten" te vullen

Heel wat sporters hebben hun bezorgdheid geuit over de enorme terugval in antidopingcontroles in volle coronatijden en eisen duidelijkheid van de autoriteiten over de geldigheid van de testresultaten. Maar ook de Belgische dopingvechter Peter Van Eenoo van het lab van Gent hekelt de beperkte mondiale tests, zelfs los van corona.

Het WADA heeft gisteren op zijn website een Q&A-document voor atleten gezet. Daarin zegt het agentschap dat het van heel nabij bekijkt waar de testen zijn teruggelopen. Het zoekt ook samen met andere antidopingorganisaties naar de beste manier om efficiënt te zijn in deze periode.

"Wanneer het sportlandschap weer naar een zekere normaliteit evolueert, zullen we "deze gaten" door extra gerichte testen aanpakken", luidt het. "Het verzamelen van data en de onderzoeken blijven ondertussen gewoon doorlopen."

"Dat de volksgezondheid boven de noden van het antidopingsysteem gezet wordt, kan betekenen dat er een impact is op de strijd tegen doping in de sport. Let wel dat er nu ook heel wat minder getraind wordt en er veel minder competities plaatsvinden."

Het WADA blijft dopingstalen opslaan voor een latere analyse. Met de hulp van het biologische paspoort kunnen stalen post-corona ook dopinggebruik tijdens de lockdownperiode onthullen.

"Het WADA zal ook evalueren wat goed en minder goed werkte in deze ongeziene tijden. Een werkgroep moet lessen trekken uit deze ervaring en nagaan hoe de antidopingstrijd kan versterkt worden."