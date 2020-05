Waarom mocht Naesen 3 jaar bijtekenen bij AG2R? "Hij is de koning van de ploeg"

Terwijl veel profrenners zich dezer dagen afvragen welk zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt, kan Oliver Naesen zich zorgeloos in de handen wrijven.

Naesen rijdt sinds 2017 voor de Franse ploeg AG2R en heeft daar gisteren een contract voor nog eens 3 seizoenen aan vastgeknoopt. Opmerkelijk in deze coronaperiode en daarmee is meteen ook de discussie of Naesen misschien nog beter in een ander team zou presteren meteen in de kiem gesmoord.

Christophe Vandegoor was gisterenavond te gast in De Tribune op Radio 1. "Bij bijvoorbeeld het Deceuninck-Quick Step van Patrick Lefevere zal Oliver Naesen niet zoveel verdienen als nu bij AG2R. Bij AG2R is Naesen de koning van de voorjaarsploeg", zegt onze wielercommentator.

"Naesen wordt voor zijn werk in de Tour de France voor Romain Bardet dan ook nog eens zo gewaardeerd dat hij er in zijn totaliteit weinig verkeerds kan doen. Daarom mocht hij bijvoorbeeld zijn broer Lawrence meenemen naar AG2R, want dat is ook iets dat je niet mag als je weinig of niks te zeggen hebt."

"Het is alleen te hopen voor Naesen dat hij ooit eens die grote vis (lees: die grote wedstrijd) kan vangen. Hij hinkt er al een tijdje dicht tegenaan."

"Kijk: je kunt bij al die renners met die potentie en status de vraag stellen of ze al niet meer gewonnen zouden hebben als ze bij pakweg Lefevere gezeten zouden hebben, in een sterker blok. Tja, misschien wel, misschien niet."